Майката на Тодор: Няма да оставим така нещата
Десетки приятели и близки на 18-годишния Тодор Йорданов от Враца се събраха тази вечер на мълчалив протест пред Съдебната палата в града. „От тук нат...
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Десетки приятели и близки на 18-годишния Тодор Йорданов от Враца се събраха тази вечер на мълчалив протест пред Съдебната палата в града. „От тук нат...
Близки и приятели на починалия Тодор Йорданов от Враца излизат днес на протест пред сградата на съда. Точно в 18.30 часа те ще се съберат пред съдебна...
Тодор Йорданов, който почина след улична свада във Враца, ще бъде погребан в сряда. Това съобщи неговият брат Ивайло и уточни, че погребението ще е от...
Не знаех, че брат ми носи бокс. Аз също имам. Това се носи в България, защото никой не ти дава сигурност, това се носи за самозащита. Това каза пред б...
Семейството на убития Тодор Йорданов няма пари за погребението му. Това съобщи бТВ и уточни, че е открита банкова сметка за събиране на средства. Род...
"КОЙ е следващият?". Този въпрос зададе братът на убития младеж във Враца. Ивайло Йорданов изля мъката си и разочарованието от институциите в писмо, к...
"Почивай в мир, Тоше! Няма да те забравим и винаги ще бъдеш в сърцата ни!". Това пишат във Фейсбук Илия и Ирена Цветкови- бивши треньори във врачански...