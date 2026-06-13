Димитър Радев - човекът на точните сметки
Силата му е в разчетите на бюджета, но дълги години е бил в ръководството на Банката за развитие към съвета на Европа Слуховете, които витаят от няко...
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Силата му е в разчетите на бюджета, но дълги години е бил в ръководството на Банката за развитие към съвета на Европа Слуховете, които витаят от няко...