Теглят кредити за абитуриентския бал. Рекордни цифри
Родителите се готвят от началото на учебната година
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Родителите се готвят от началото на учебната година
Официалната церемония ще се състои в емблематичния замък "Влюбен във вятъра" в Равадиново
Не искам съседи и близки да ме обсъждат, че един бал не мога да направя, казват родители
Тя наложи плисираната пола-панталон
Не сте вехтошари, категоричен е дизайнерът
Мъже се правят на жени, жени доказват пола си
Херцогинята в рокля с телесен цвят като на тв звездата
Били Портър в екстравагантен тоалет, дело на модния дизайнер Кристиан Сириано
Лято е- носим по-ефирни и пъстри дрехи, слагаме повече аксесоари и се стараем да ги комбинираме един с друг. Това е сезон, в който жените се развихрят...
Община Козлодуй стартира кампания за събиране на абитуриентски тоалети и обувки за социално слаби младежи. Благородната кауза започнала преди дни. От...
Дамите край Дунава налагат виенския шик в тоалетите Поръчвали изящни тоалети от Букурещ до Чикаго Модата е индикатор за развитието на обществото. А...
Модната къща „Бюти ейнджълс" от Перник започна благотворителна кампания за събиране на тоалети за бедни абитуриенти. Собственичките Катрин Богданова и...
София Борисова е готова с тоалетите за родния отбор на Детската Евровизия. Моделите, с които известната дизайнерка ще облече Крисия и Габриела Йордано...
Дантели, визони и смокинги владеят софийските салони В разгара на светския сезон в София в класацията на шика влязоха дами и господа най-вече от сред...
Лос Анджелис. Предимно в черно и бяло се разходиха по червения килим музикалните звезди на наградите "Грами". Отличията бяха връчени тази нощ в зала S...
Бизнес дами се контят като звезди от киното
Без ярки цветове и със семпли, но изискани одежди белязаха първия пленарен ден на новия сезон на парламента. Зам.-шефката на депутатите Мая Манолова с...
Танцьорката Яна се появи в ефектна тъмнолилава рокля, с която събра погледите на партито за рождения ден на любимия си Петко Димитров. Тоалетът беше з...
Певецът дефилира в компанията на "Мис България" Габриела Василева и певицата Камелия Воче
Корнелия Нинова блести с нова визия, оранж изкушава Деница Гаджева и Деси Атанасова