Ето как да отвориме виното без тирбушон
Десетте начина
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Десетте начина
Сервитьорка нападна клиент с тирбушон и го намушка в корема. Пострадалият е 38-годишен мъж от Димитровград, който е настанен в бургаската болница без...
Кой не е попадал в ситуацията да си е купил бутилка вино с коркова тапа и в последния момент да осъзнае, че няма тирбушон?! Много е неприятно, да! По...