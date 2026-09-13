Марков изненада Тина Мазе с орхидеи
Бившият конституционен съдия и член на управата на БОК Георги Марков изненада Тина Мазе със стилен букет орхидеи на вечеря в Банско. Той се показа кат...
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Бившият конституционен съдия и член на управата на БОК Георги Марков изненада Тина Мазе със стилен букет орхидеи на вечеря в Банско. Той се показа кат...
Вон избухна в сълзи след поредния провал Вейл/Бийвър Крийк. Словенката Тина Мазе подобри поредния си рекорд на световното първенство във Вейл и Бийвъ...
"Обичам този човек, той ме вдъхновява", казва световното ни сопрано за Азедин Алая Aзедин Алая, дизайнерът, който се грижи за гардероба на Тина Търнъ...
Бийвър Крийк. Словенката Тина Мазе влезе в историята на ските като най-възрастната световна шампионка. Олимпийската шампионка в дисциплината от Сочи 2...
Мария Киркова завърши 36-а в гигантския слалом Сочи. Носителката на последната голяма световна купа Тина Мазе нанесе втория си удар на олимпиадата...
Зьолден. Безспорната номер 1 в женските ски Тина Мазе получи поредно признание за класата си в Зьолден. Словенката бе наградена с кристалния приз "Зла...
Зьолден. Безспорната №1 в женските ски Тина Мазе получи поредно признание за класата си в Зьолден. Словенката бе наградена с кристалния приз „Златния...