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Търсят тикли край Сатовча

Търсят тикли край Сатовча

Благоевград. Правителството одобри издаването на разрешение от министъра на икономиката и енергетиката за проучване на възможността за добив на скално...

29 януари | 13:33
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