Кметове искат нов закон за камъните
Кметове от Неврокопския край настояват за законови промени, с които да се узакони добивът на тикли /б.а.-камъни за облицовка/. В региона има доста зал...
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Кметове от Неврокопския край настояват за законови промени, с които да се узакони добивът на тикли /б.а.-камъни за облицовка/. В региона има доста зал...
Стотици се препитават от тикли в община Сатовча Кметът на община Сатовча Арбен Мименов поиска съдействие от омбудсмана Мая Манолова за решаването на...
Кметът на община Сатовча Арбен Мименов
Благоевград. Много тютюнджии зарязват полето и грабват чука, за да добиват тикли /б.а. – камъни за облицовка/. Жители на общините Сатовча и Гърмен са...
Благоевград. Правителството одобри издаването на разрешение от министъра на икономиката и енергетиката за проучване на възможността за добив на скално...
Благоевград. Продължава напрежението относно проучването, добива и продажбите на скално-облицовъчен материал (б.а.-тикли). За това алармираха кметове...