Побойничката Емили: То с палка НЕ боли! (СНИМКИ)
"То с палка НЕ боли!". Това написа побойничката Емилия Шишкова под снимка във Фейсбук. Тийнейджърката от Стара Загора, която преби своята съученичка...
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"То с палка НЕ боли!". Това написа побойничката Емилия Шишкова под снимка във Фейсбук. Тийнейджърката от Стара Загора, която преби своята съученичка...
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