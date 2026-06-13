Оставиха в ареста касапина, който накълца дядо Георги
Видинският касапин Тихомир Трифонов, който уби и накълца на парчета 84-годишният Георги Георгиев остава в ареста, реши бургаският окръжен съд. Според...
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Видинският касапин Тихомир Трифонов, който уби и накълца на парчета 84-годишният Георги Георгиев остава в ареста, реши бургаският окръжен съд. Според...