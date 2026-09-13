The Prodigy ще озарят небето в София това лято
Британските електронни легенди идват на Vidas Art Arena на 2 август
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Британските електронни легенди идват на Vidas Art Arena на 2 август
Маюми Каи научи Кийт Флинт да обича спокойствието сред природата, той сложи край на живота си, докато съпругата му бе в Япония
Всичките албуми на групата са номер 1 във Великобритания, последният - No Tourists, е издаден през ноември 2018 г.
Британците The Prodigy ще са хедлайнери на второто издание на фестивала Summer Chaos. Шоуто в Бургас ще се проведе на стадион „Лазур", а датата е 13...
София. Leeroy Тhornhill, един от оригиналните членове на The Prodigy идва у нас за пръв път като диджей на 31 юли (сряда) в Club Mania, съобщава ПРОФ...