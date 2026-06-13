Най-голямата надуваема атракция с препятствия в света идва в София
Сърцето на Борисовата градина ще се превърне в най-големия парк с надуваеми атракциони на Балканите по време на второто издание на The Big Garden Fest...
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Сърцето на Борисовата градина ще се превърне в най-големия парк с надуваеми атракциони на Балканите по време на второто издание на The Big Garden Fest...
Две седмици до най-забавния семеен уикенд в столицата
Natalie Imbruglia, Morcheeba, Apollo 440 и Kraak & Smaak изпълват музикалната сцена