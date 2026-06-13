Китай тества ваксина върху доброволци
Препаратът е разработен от специалисти от Академията за военномедицински науки на Народоосвободителната армия в сътрудничество с фармацевтичните комп...
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Препаратът е разработен от специалисти от Академията за военномедицински науки на Народоосвободителната армия в сътрудничество с фармацевтичните комп...