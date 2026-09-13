Фенове изгониха новия директор на Ботев (Пд)
Заради скандала пропадна пресконференцията на "канарчетата"
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Заради скандала пропадна пресконференцията на "канарчетата"
Бившият прокурист на "Ботев" (Пд) Тервел Златев може да създаде доста главоболия на клуба, твърди "Пловдив Дерби". Той е дал "канарчетата" на лицензио...
Тервел Златев е новият изпълнителен директор на ЦСКА, информира NEWS7. Очаква се шефът да стъпи в длъжност през новата седмица и веднага да започне ра...
Пловдив. "Ботев" не е собственост на КТБ. Това обяви клубният шеф на пловдивчани Тервел Златев пред вестник "Марица". "Банката е само рекламодател и и...