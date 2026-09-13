Голяма промяна на Терминал 2. Засяга всички пътуващи
Важи до 23 август 2025 г.
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Важи до 23 август 2025 г.
Предвидете си време за паркинг, зоват от аеропорта
Открити са още три заведения в закрития сектор за пристигащи и заминаващи на Терминал 2
Tърговските обекти в Терминал 1 ще бъдат трансформирани и ще се въведе модерната концепция "walk through"
Летище "Васил Левски" с официално съобщение
Детският кът се намира в пътническата галерия, след преминаване на проверка сигурност
Новата система ще въведе и концепцията Kiss & Ride ("Зона за прегръдки")
Те влизат в сила до дни
Полетите се изпълняват по график
Операторът на летище София подписа днес договор с ГБС-Инфраструктурно строителство
Изненадваща блокада
Терминал 2 ще поеме трафика от Терминал 1
В следващите две седмици ще завърши обновяването и на други обекти на Терминал 2
Развитието на зоната за заминаване е планирано за 2023 година
Холандците Абдулла и Сахар твърдят, че са обрани в центъра на София Съпрузите от вчера вече са настанени в хотел Холандско семейство мюсюлмани живя...
Преди време една холандска принцеса бе гост на образователното ни министерство точно на първия учебен ден. След като би звънеца заедно с министъра, от...
В навечерието на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, възпитаници на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владиг...
Скандал ли е да кърмиш в мола и ексхибиционистки ли са майките, които го правят? Темата се оказа по-гореща и от мистериозния купувач на БТК. Какво пок...
Най-новият пътнически терминал в България - Терминал 2 на летище Варна, ще посрещне първите си пътници днес. Първият вътрешен полет е сутринта за Софи...
На Запад елитните вузове вдигат летвата, а у нас дават стипендии и на тройкаджии