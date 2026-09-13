Китайски гигант ни оглежда за завод. Три държави ни цакат с цени
Инвестицията е огромна, предприятието ще бъде второ в Европа
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Инвестицията е огромна, предприятието ще бъде второ в Европа
Преди няколко месеца бившият МВР-министър лично разреши проблем, тормозещ Приморско повече от 20 години
Държавно дружество ще използва 500 млн. лв. за култивиране на терените на мини
Правителството в Анкара подкрепя евентуалното преместване на фирмите у нас
Собствениците на терени в междублокови пространства да бъдат компенсирани със съседни регулирани парцели
Община Петрич води преговори с военното министерство, за да стане собственик на терени за изграждане на индустриална зона. Целта е тя да привлече не с...
2,05 лв. максимална цена за квадратен метър земя предлага пътната агенция на собствениците на терени, които трябва да бъдат отчуждени от държавата за...