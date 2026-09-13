Нова атракция в Албена! 70 екзотични животни
Цените за уникалния терариум започват от 6 лева
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Цените за уникалния терариум започват от 6 лева
5-метров питон избяга от терариума в Хасковски минерални бани. Терариумът в курортния център очаквал своето откриване от министър Николина Ангелкова,...
Пловдив. Най-голямата препарирана анаконда в Европа, която е част от експозицията на Природонаучния музей в Пловдив ще посреща гостите на хранилището....
Пловдив. Змия ухапа две деца от пловдивското училище "Душо Хаджидеков". Влечугото е закарано от родител за празника на школото по случай Деня на...