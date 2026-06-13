Човек на Гриша Ганчев оглави ЦСКА
Човек на Гриша Ганчев оглави ЦСКА. Новият изпълнителен директор на тима се казва Теодор Цачев, съобщава livesport.bg. Теодор Цачев е роден на 27.07.1...
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Човек на Гриша Ганчев оглави ЦСКА. Новият изпълнителен директор на тима се казва Теодор Цачев, съобщава livesport.bg. Теодор Цачев е роден на 27.07.1...