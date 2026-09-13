„Тримата Български тенори“ в Казанлък!
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"Канарчетата" бяха водени от Рафаел Ферейра в последните два мача
Прощаваме се с Арон Аронов
Оперната гала на Франсиско Арайза е на 30 юни
Чанев, който си отиде от коронавирус, ще бъде погребан на 28 ноември
Той е един от най-търсените съвременни певци за главните тенорови партии
Родителите ми не вярваха, че изкуството ще ме храни, споделя прочутият изпълнител на романси Олег Погудин, известният изпълнител на руски романси, те...
Пловдивската публика ще изпрати 2014 с празничен гала концерт на българския тенор със световна слава – Камен Чанев. Изпълнителят, който през декември...
Веселин Ранков пее като истински оперен ас в премиерния спектакъл "Тенор под наем" в Сатирата. Режисьорът Венцислав Асенов е избрал пиесата на Кен Луд...
Варна. Световно известният и единствен тенор роден в Добруджа - Живко Желев, пя на изложбата на Шабла, открита във Военноморския музей във Варна по сл...
Андрей Кончаловски се разплака, докато пеех в "Бал с маски", разказва Иван Момиров
Тенорът и мениджърът му сключиха брак след 12 години любов
Маестрото става магистър с дипломна работа от 70 страници