Много емоции на "Tennis Ladies Night"
Много положителни емоции и настроение бяха част от "Tennis Ladies Night", която традиционно се проведе в БНТЦ в Борисова градина, със съдействието на...
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Много положителни емоции и настроение бяха част от "Tennis Ladies Night", която традиционно се проведе в БНТЦ в Борисова градина, със съдействието на...