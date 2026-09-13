Ново земетресение в тениса
20 от най-добрите тенисисти и тенисистки изпратиха писмо директно до организаторите на турнирите от Големия шлем
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20 от най-добрите тенисисти и тенисистки изпратиха писмо директно до организаторите на турнирите от Големия шлем
За първия турнир от Големия шлем през новата година
Тенисистите могат да наемат само 2 стаи в предоставените им хотели
Парите са от наградния фонд на виртуалния турнир в Мадрид
Общо 12 български тенисисти извоюваха място в основната схема на Международния турнир по тенис на маса 2016 ITTF World Tour Asarel Bulgaria Open, кой...
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