Ще има ли пътуване във времето? Учени разкриха тайната
Дали това е само забавна идея за филми, или може да се случи наистина
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Дали това е само забавна идея за филми, или може да се случи наистина
Отбелязваме Световния ден на астрономията на 14 май. В много части на страната ще има разнообразни прояви по повод празника на астрономите. Астрономи...
Русе. След като русенски инженер създаде андроид приложение за матурата, сега ученици от дунавския град са автори на андроид приложение за насочване н...