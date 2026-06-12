Крадци прекъснаха връзка на секретно поделение
Сливен. Шестима крадци прекъснаха телефонна връзка на секретното поделение край сливенското село Струпец и Министерството на отбраната. Крадците са а...
Следете всички новини, анализи и коментари за Телефонна Връзка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сливен. Шестима крадци прекъснаха телефонна връзка на секретното поделение край сливенското село Струпец и Министерството на отбраната. Крадците са а...