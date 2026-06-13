Камионът от инцидента във Върбишки проход не е минавал технически преглед
Камионът, който е превозвал над 30 души и катастрофира във Върбишкия проход, като жена загина на място никога не е минавал технически преглед. Това съ...
Следете всички новини, анализи и коментари за Технически Прелгед. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Камионът, който е превозвал над 30 души и катастрофира във Върбишкия проход, като жена загина на място никога не е минавал технически преглед. Това съ...