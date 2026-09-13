Добрев: Изчезналите тефтери показват стила на кабинета „Борисов 1"
София. Изчезването на тефтерчето на Филип Златанов е летящ старт за кабинета „Борисов 2". Разпространения от прокуратурата тефтер на бившия председате...
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София. Изчезването на тефтерчето на Филип Златанов е летящ старт за кабинета „Борисов 2". Разпространения от прокуратурата тефтер на бившия председате...
Магистратите поръчаха графологична експертиза на записките на бившия шеф на комисията за конфликт на интереси София. Съдът отказа да привика на разпи...
София. Филип Златанов е изпълнявал нарежданията на бившия депутат от ГЕРБ Искра Фидосова, стана ясно при представянето на доклад на временната анкетна...