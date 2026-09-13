Революция! Мъчително ограничение при качване на самолет скоро ще отпадне
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Благодарение на новите скенери за сигурност
52-годишната жена е в стабилно състояние, контактна и адекватна
Папиросите поскъпват с около 25 стотинки
Очите на 24-годишния нападател са пострадали сериозно
Експертизите на загиналите излизат днес „Категорично имаше разлята течност на пътя, кафеникава. Аз не знам дали това е нафта, масло, нито кога и по к...