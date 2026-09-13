Съдът отсече: ТЕЦ "Брикел" ще работи
Принудителната мярка беше наложена на 29 юли от РИОСВ - Стара Загора
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Принудителната мярка беше наложена на 29 юли от РИОСВ - Стара Загора
Жителите на Гълъбово не обичат някой да посяга на хляба им, само за да стане депутат, каза Янилин Павлов, директор на ТЕЦ "Брикел"
РИОСВ – Стара Загора е издала предписания на ТЕЦ „Брикел” - Гълъбово да отстрани съхраняваните горива на площадката на топлоцентралата, които не са ра...
Прекратяваме топлоподаването към абонатите на Община Гълъбово и доставката на брикети за населението
Причината – използвали неразрешено гориво
Регионалната инспекция по околната среда и водите ще стартира административно-наказателна процедура срещу ТЕЦ "Брикел" заради допуснатото запрашаване...
Държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" и частните ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ "Брикел" са свещените крави на НЕК. Това става ясно от публикуваната от икономическот...