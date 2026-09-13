Дон Жуан в Разлог
Топспектакълът на Александър Морфов е в афиша на традиционните празници "Звезди на театъра" Никола Анастасов е специалният гост на Разлог от 24 до 30...
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Топспектакълът на Александър Морфов е в афиша на традиционните празници "Звезди на театъра" Никола Анастасов е специалният гост на Разлог от 24 до 30...
Познати и обичани от публиката спектакли - "Каквато ти ме искаш" на Теди Москов, "Хъшове" на Александър Морфов, "Антигона" на Иван Добчев и "Семеен ал...
София. Театрална сцена на открито ще радва софиянци в парка на Военната академия. От 16 до 20 юли хората ще имат възможност да се насладят на едни от...
Ивайло Христов и Малинко се карат в "199".