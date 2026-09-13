Откриха паметен знак на таврийските българи
В присъствието на Негово Превъзходигелство Микола Балтаджи - посланик на Украйна в България, дипломатът Иван Станчов, областният управител на Добрич д...
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В присъствието на Негово Превъзходигелство Микола Балтаджи - посланик на Украйна в България, дипломатът Иван Станчов, областният управител на Добрич д...
В четвъртък на обяд в Добрич пред сградата на община Добричка ще бъде открит официално паметен знак на таврийските българи, съобщиха от община град До...
Добрич. Инициативен комитет от общественици от Добрич обяви инициатива за вдигане на паметник на таврийските българи в Добрич. На нарочна пресконферен...