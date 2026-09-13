Певицата Татяна Сърбинска стана почетен гражданин на Благоевград
Благоевград. Бившата солистка на Ансамбъл „Пирин" Татяна Сърбинска бе удостоена със званието „Почетен гражданин" на Благоевград. Общинският съвет един...
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Благоевград. Бившата солистка на Ансамбъл „Пирин" Татяна Сърбинска бе удостоена със званието „Почетен гражданин" на Благоевград. Общинският съвет един...
Благоевград. Общинският съвет в Благоевград ще гласува предложение за присъждане на званието „Почетен гражданин" на народната Татяна Тодорова Сърбинск...
Благоевград. Бившата солистка на ансамбъл „Пирин" Татяна Сърбинска получи почетен плакет за приноса й в културното развитие на Благоевград и България....