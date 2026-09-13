Татус зарежда джаджите ни
Екип от калифорнийския университет показа причудлив проект за зареждане на мобилни устройства - татуировка. Тя използва потта, отделяна от тялото ни,...
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Екип от калифорнийския университет показа причудлив проект за зареждане на мобилни устройства - татуировка. Тя използва потта, отделяна от тялото ни,...
Татусите на звездите винаги са били любопитна тема. Нестандартната Майли Сайръс обаче се погрижи да се открои за пореден път. Новата й придобивка е не...
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