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Татус зарежда джаджите ни

Татус зарежда джаджите ни

Екип от калифорнийския университет показа причудлив проект за зареждане на мобилни устройства - татуировка. Тя използва потта, отделяна от тялото ни,...

23 септември | 21:15
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