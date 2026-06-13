Историчка стана учител на годината в Сливен
Преподавателката по история и цивилизация Таня Станчева от хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" получи наградата за жена-педагог на името на Аргира Же...
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Преподавателката по история и цивилизация Таня Станчева от хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов" получи наградата за жена-педагог на името на Аргира Же...