Костадинов изненада държавата, ето кого хвърли в изборната борба
Явно Боева има националистически нагласи в политиката
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Явно Боева има националистически нагласи в политиката
Това е причина тя да изчезне за дълъг период от време от публичното пространство
Таня Боева е лауреат и носител на Първа награда и на статуетката в конкурса за млад изпълнител на "Златният Орфей"
Виктория Кесаровска с две от екзотичните специалистки по СПА процедури