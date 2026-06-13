Бунт в националното училище за танцово изкуство
Децата от Национално училище по танцово изкуство излязоха на бурен протест от сутринта срещу директорката Анна Донева. Учениците играят хоро пред вра...
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Децата от Национално училище по танцово изкуство излязоха на бурен протест от сутринта срещу директорката Анна Донева. Учениците играят хоро пред вра...