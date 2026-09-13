Започва Европейското по карате в Тампере
Тампере. От 1 до 4 май 2014 г. в Тампере, Финландия ще се проведе 49-то Европейско карате първенство за жени и мъже. В него предварителни заявки са п...
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Тампере. От 1 до 4 май 2014 г. в Тампере, Финландия ще се проведе 49-то Европейско карате първенство за жени и мъже. В него предварителни заявки са п...
Тампере. Отнеха титлата на Митко Ценов на 3000 м стипълчейз на първенството на Стария континент за младежи и девойки до 23 г. в Тампере (Фин). Нашият...
Тампере. България има втори европейски шампион от първенството на Стария континент по лека атлетика до 23 г в Тампере (Финл). След като в петък Габрие...