Различна такса на тока за износ
Добавката към цената на тока "Задължения към обществото" (ЗО) ще бъде различна за вътрешния пазар и за износа. Това обясни председателят на КЕВР Иван...
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Добавката към цената на тока "Задължения към обществото" (ЗО) ще бъде различна за вътрешния пазар и за износа. Това обясни председателят на КЕВР Иван...