24-годишна се бори за живота си след катастрофа на АМ "Тракия"
24-годишна жена се бори за живота си след катастрофа на автомагистрала „Тракия", съобщиха от пресцентъра на полицията в Пловдив. Инцидентът е станал в...
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24-годишна жена се бори за живота си след катастрофа на автомагистрала „Тракия", съобщиха от пресцентъра на полицията в Пловдив. Инцидентът е станал в...