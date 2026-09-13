За инвестиции са нужни доверие и стабилност
Интересът към вашето вино и слънчогледово масло расте
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Интересът към вашето вино и слънчогледово масло расте
Японският посланик Такаши Коидзуми спечели първото място в категорията "дипломация" на сайта Novinite.Com. Той събра 1315 гласа и убедително оглави кл...
Плевен. Общо 500 млн. йени е отпуснало японското правителство на България за осъществяване на структурни промени от 1999 г. насам, съобщи Такаши Коидз...
Троян. "Политическите сили в България трябва да използват диалога в името на доброто на народа", заяви посланикът на Япония у нас Такаши Коидзуми, кой...
Дните на японската култура започват с концерт на Детския радиохор на БНР