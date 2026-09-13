Обраха продавача на отровната ракия в Якоруда
Дръзки крадци атакуваха дома на продавача на отровна ракия Тайфи Мекльов в Якоруда посред бял ден в понеделник. Това съобщиха жители на планинския гра...
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Дръзки крадци атакуваха дома на продавача на отровна ракия Тайфи Мекльов в Якоруда посред бял ден в понеделник. Това съобщиха жители на планинския гра...
Близките на загиналите шестима млади мъже от ракия – убиец в Якоруда са удовлетворени от решението на Софийския апелативен съд да остави Тайфи Мекльов...
Софийският апелативен съд (САС) остави окончателно в ареста търговеца на алкохола - убиец в Якоруда Тайфи Мекльов. Петима млади мъже загинаха, а друг...
Апелативният софийски съд отложи мярката на Тайфи Мекльов, който продаде ракията-убиец в Якоруда. Тя ще бъде гледана на 12 януари, предаде БГНЕС. Мек...
Мъчно ми е за починалите и за пострадалите. Включих се в помагането, когато стана тази ситуация. Ракията не е моя. Никаква ракия не съм носил. И аз пи...