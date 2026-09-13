Тайфи Мекльов: Мъчно ми е за починалите, ракията не е моя

Мъчно ми е за починалите и за пострадалите. Включих се в помагането, когато стана тази ситуация. Ракията не е моя. Никаква ракия не съм носил. И аз пи...