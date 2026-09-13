Голяма гордост! Наше момиче стана трета в света по таекуон-до
Ивет Василева тренира вече повече от 10 години Таекуон-До в СК “Калоян Ладимекс”
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Ивет Василева тренира вече повече от 10 години Таекуон-До в СК “Калоян Ладимекс”
Катрин Гемкова спечели отличие в тайкуон-до на шампионата в Крит
Състезатели от таекуон-до клуб "Фолкън" са част от Националния отбор на България
100 курсисти отдадоха почит на първооткривателя на този спорт
Благоевград. Световната и европейска шампионка по таекуон-до Албена Ситнилска бе поредният разказвач, който зарадва с приказка благоевградските деца....
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов откри Четвъртия международен турнир по таекуон-до ITF „България Оупън". Официалната церемония се състоя в...
Над 300 спортисти от 7 държави ще участват в надпреварата Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов ще открие днес от 18.30 часа Международен турн...
Благоевград. Над 200 състезатели по таекуон-до от Европа, Азия и Африка ще покажат уменията си в курорта Банско. Те ще вземат участие в Международния...
София. Късно снощи международната федерация по таекуон-до ITF обяви финалното комплексно класиране от световното първенство, на което страната ни бе д...
Благоевград. Над 1000 зрители бяха в зала “Скаптопара” в сряда вечер, за да видят на живо кой ще стане „Спортист на годината” на Благоевград за 2012-а...