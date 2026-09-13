Британски таблоид ужаси! Какво видя в Путин
Реакцията на Кремъл дойде веднага
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Реакцията на Кремъл дойде веднага
Новината идва от руския Телеграм канал General SVR, който често пуска „вътрешна информация“ за Путин и Кремъл
Според съдът "Мейл он сънди" е накърнил неприкосновеността на личния живот на съпругата на британския принц Хари
Меган Маркъл започна съдебни дела срещу "Дейли мейл" за "безмилостна пропаганда"
Със заглавие „България има най-евтината пиячка през това лято“, британският таблоид „Сън“ рекламира „Слънчев бряг“ като туристическа дестинация
Бившият главен редактор на британския в. "Нюз ъв дъ уърлд" Ребека Брукс и съпругът й Чарлз напускат съда, след като бяха оправдани в аферата за подслу...