Нирваната на Кокаиновия крал
В затвора Брендо попаднал на медитация и станал йогин Банев ни учи как да се освободим от заблудите и да постигнем Божествената светлина Наскоро Тен...
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В затвора Брендо попаднал на медитация и станал йогин Банев ни учи как да се освободим от заблудите и да постигнем Божествената светлина Наскоро Тен...