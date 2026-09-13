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Панайот Пипков пише музиката на най-българската песен на черната дъска в класната стая
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Панайот Пипков пише музиката на най-българската песен на черната дъска в класната стая
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Истанбул. 37-годишен хеви метъл китарист от Истанбул е съучредител на 77-ата политическа партия в Истанбул "Парк Гези", съобщава Ройтерс. Още не е яс...