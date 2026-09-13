Всичко за Създател

Следете всички новини, анализи и коментари за Създател. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Чудесата на България Спорт Свят
Защо няма женски миньони?

Защо няма женски миньони?

Някога чудили ли сте се защо всички миньони са от мъжки пол? Създателят на симпатичните жълти дребосъци Пиер Кофен разкрива тайната. "Гледайки колко...

21 юли | 17:05
0 коментара
26058