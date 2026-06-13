Задълбочаваме икономическото партньорство със САЩ
Икономическият министър Петър Дилов подчерта, че САЩ е топ приоритет за страната ни
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Икономическият министър Петър Дилов подчерта, че САЩ е топ приоритет за страната ни
Сюзън Фалатко - временно управляващ Посолството на САЩ в България, участва в церемонията
Ключовата договореност засилва способността на България да предотвратява незаконната миграция
Обсъдени са сделките за придобиване на нов тип боен самолет F-16 Block 70 и за новата бойна машина на Сухопътните войски
Тя пристигна в София днес