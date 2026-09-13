Скандалът расте! И съдиите скочиха срещу Сарафов
Остра позиция на Съюза на съдиите
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Остра позиция на Съюза на съдиите
Според Съюза на съдиите скандалът съвсем не е това, което изглежда
Осъдиха опитите на политически обвързаната организация - Съюз на съдиите в България, да дискредитира дейността на обвинението
София. Съюзът на съдиите и още пет неправителствени организации са изпратили отворено писмо до президента Росен Плевнелиев. Публикуваме откритото пи...
София. Всички предложени съдии за главен инспектор са отказали да се кандидатират, съобщиха от Съюза на съдиите. Нито един от предложените професионал...
София. Съюзът на съдиите отправи критики към етичната комисия на Висшия съдебен съвет заради отказа да поиска проверка на имущественото състояние на к...