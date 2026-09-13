Всичко за Сюлейман Гьокче

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Дончев се срещна с Гьокче

Дончев се срещна с Гьокче

Вицепремиерът Томислав Дончев и посланикът на Турция Сюлейман Гьокче са разговаряли по икономически теми. Това съобщи преди минути в Туитър дипломатът...

29 февруари | 17:09
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