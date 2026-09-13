Гьокче: Задържаните не са просто журналисти, те са съюзници на Гюлен
Стотиците задържани журналисти в Турция не са арестувани просто заради професията им, а защото са част от организацията на проповедника Фетхуллах Гюле...
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Стотиците задържани журналисти в Турция не са арестувани просто заради професията им, а защото са част от организацията на проповедника Фетхуллах Гюле...
Бизнесът ще върви както обичайно, няма да има ограничения, ще има свобода на движенията на вход и на изход и може да посещавате всяко място, което жел...
Арестите на съдии и прокурори в Турция са планирани още преди опита за преврат в страната. Това обяви в сутрешния блок на Нова тв турският посланик у...
Вицепремиерът Томислав Дончев и посланикът на Турция Сюлейман Гьокче са разговаряли по икономически теми. Това съобщи преди минути в Туитър дипломатът...
"Успехът на изложбата „Епопея на тракийските царе: археологически открития в България", представена в Лувъра, ме зарадва, а това показва, че България...
Посланикът на Турция у нас Негово Превъзходителство Сюлейман Гьокче, придружен от турския консул в Пловдив Алпер Акташ и група дипломати, посетиха ре...
Светски дами от столичния елит и дипломатическия корпус бяха поканени в резиденцията на посланика на Турция у нас Сюлейман Гьокче. В една от най-краси...
Турция още веднъж почита паметта на жертвите от Холокоста и призовава международната общност към по-голямо внимание подобна трагедия никога повече да...
"Не е лесно преминаването на бежанци от Турция към България. Към днешна дата в Турция има около 2 милиона бежанци. Ако преминаването им бе толкова лес...
Добрич. Негово Превъзходителство посланикът на република Турция у нас Сюлейман Гьокче заяви пред журналисти в Добрич, че авиолинията Истанбул-Варна, к...
Отдаваме голямо значение на стратегическата сигурност на България, подчертава Сюлейман Гьокче София. Сюлейман Гьокче е дипломат с голям опит в карие...