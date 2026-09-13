Пожар овъгли теле и 10 прасета
Стара Загора. Пожар в свинеферма в старозагорското с. Елхово нанесе сериозни щети. Огънят, който е пламнал в късния след обяд в четвъртък, е унищожил...
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Стара Загора. Пожар в свинеферма в старозагорското с. Елхово нанесе сериозни щети. Огънят, който е пламнал в късния след обяд в четвъртък, е унищожил...
Добрич. Пусната е в действие първата свинеферма от голям свинекомплекс, изграждащ се на територията на община Генерал Тошево. От добруджанското кметс...
Ивайло Филев стъпи на европейския връх леко изненадващо. Щангистът от Исперих зарадва цяла България с титлата си в кат. до 62 кг от шампионата на Стар...