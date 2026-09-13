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Пожар овъгли теле и 10 прасета

Пожар овъгли теле и 10 прасета

Стара Загора. Пожар в свинеферма в старозагорското с. Елхово нанесе сериозни щети. Огънят, който е пламнал в късния след обяд в четвъртък, е унищожил...

24 октомври | 11:57
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