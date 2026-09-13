Загива единствен по рода си завод у нас. Стотици на улицата
Kpизaтa зaпoчнa пpeз лятoтo нa минaлaтa гoдинa
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Kpизaтa зaпoчнa пpeз лятoтo нa минaлaтa гoдинa
Каква е причината?
Горят дървени отпадъци
Компанията единствена у нас произвежда сулфатна избелена целулоза За 15 години са инвестирали над 40 млн. лв. в екологични проекти "Свилоза" АД, чре...
София. "Трябва да ни управляват хора, които знаят как се генерират пари, защото нищо не става без пари, дори и най-големият факир да дойде". Това коме...