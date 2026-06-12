Апетитните църковни имоти пак на мушка в парламента
Законопроектът е в разрез с конституцията, твърдят експерти Затихналият скандал с апетитни имоти на вероизповеданията е на път отново да взриви крехк...
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Законопроектът е в разрез с конституцията, твърдят експерти Затихналият скандал с апетитни имоти на вероизповеданията е на път отново да взриви крехк...