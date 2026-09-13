Банско с подарък за децата в Световния ден на снега
Голямото събитие ще е на 16 януари
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Голямото събитие ще е на 16 януари
Днес в инициативата на ФИС се включват Банско и Пампорово
45 държави отбелязват деня
Най-старият български планински курорт Боровец днес събра малки и големи любители на белите спортове и красотата на планината, за да отпразнуват заедн...
Близо 4 хил. души присъстваха на уникален празник на снега с много песни, танци и забавления в ски центъра над курорта Банско. Още сутринта като по по...
За пореден път курортът Пампорово се включва в отпразнуването на Световния ден на снега- 17 януари. Инициативата е на Международната ски федерация (F...
Точно в 10,00 ч в ски зона Банско започва празникът по повод Световния ден на снега. Ски курорт №1 ще е домакин за пети път на тържествата, които са ч...
Боровец за поредна година ще стане на 16 януари (събота) част от големия световен снежен празник - Световния ден на снега. Това ще е петото издание на...
Уникален празник по повод петото издание на Световния ден на снега подготвя ски курорт №1 Банско, научи "Стандарт нюз". Шоуто ще е на 16 януари на Бън...
Истински северен елен се включи в Банско в празника по повод Световния ден на снега. Рогатият красавец бе любимецът, с който над 3000 деца, качили се...
Боровец. На 17 януари 2015 (събота) Боровец отново ще отпразнува Световния ден на снега. Това е четвъртото издание на глобалния снежен празник, който...
Банско. Ски курорт №1 на България Банско се включва в честването на четвъртия Световен ден на снега на Международната федерация по ски (ФИС), като за...