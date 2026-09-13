Светослава Рудолф: Гешев е добре
Има болни от коронавирус в семейството му, но той е добре, каза журналистката
Следете всички новини, анализи и коментари за Светослава Рудолф. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има болни от коронавирус в семейството му, но той е добре, каза журналистката
Стефан Шарлопов споделя историята на успеха си в книга от поредицата "Лица за милиони" на Светослава Рудолф. В "Рискувам и печеля" ще прочетете подроб...
Отмъщава на светицата, задето я нарече "уруспия", твърди дядо Петър