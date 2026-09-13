Младенов: Гурбетът е новата казарма за младите
През февруари започваме тур из 11 държави, за да връщаме българите
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През февруари започваме тур из 11 държави, за да връщаме българите
Светослав Младенов има специализации в компании като "Крафт Фуудс", "Балтика", "Джапан Табако" и "Майкрософт"
Амбицията е да се подобри комуникацията с образователната система
София. Новият изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции е Светослав Младенов. Той е назначен със заповед на министъра на икономикат...